Лаборатория АО «Транснефть — Прикамье» в Татарстане подтвердила компетенцию деятельности

Испытательная лаборатория (ИЛ) нефтеперекачивающей станции (НПС) «Калейкино» АО «Транснефть — Прикамье» Ромашкинского районного нефтепроводного управления (РНУ) прошла процедуру подтверждения компетентности.

Представители Росаккредитации провели оценку системы менеджмента качества, материально-технической базы, квалификации и опыта работников лаборатории, обеспеченности необходимой документацией аккредитованного лица.

Экспертам продемонстрирована введенная в работу «Единая лабораторная информационная система» (ЕЛИС). ЕЛИС предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки, контроля, накопления, хранения и отображения информации, полученной в результате проведения лабораторных испытаний по определению качества нефти.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть — Прикамье»

По результатам проверки экспертная группа Росаккредитации выдала положительное заключение о деятельности ИЛ НПС «Калейкино» в заявленной области. Результаты проверки подтверждают высокий уровень оснащенности современным оборудованием, химическими реактивами и расходными материалами, разработанной и действующей в лаборатории системой менеджмента качества, нормативными документами.

Кроме того, в целях оптимизации деятельности лабораторий предприятия в 2023 году запланирована работа по переходу с процедуры аккредитации на оценку состояния измерений четырех лабораторий АО «Транснефть — Прикамье», осуществляющих прием-сдачу и оперативный контроль качества нефти, что позволит значительно снизить финансовые затраты на проведение процедур аккредитации.