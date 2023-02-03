В Казани Роспотребнадзор показал работу мобильной молекулярной лаборатории диагностики

Сегодня в Центре гигиены и эпидемиологии начальник отдела государственной регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Гараева рассказала о мобильной лаборатории молекулярной диагностики и практике ее использования.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По федеральному проекту «Санитарный щит» в конце 2021 года Центру гигиены и эпидемиологии в РТ предоставили мобильную лабораторию на шасси «КАМАЗа» с увеличенной колесной базой в составе изделия АВТОСПЕКТР MOBILAB.

Лаборатория представляет собой мобильное диагностическое подразделение, которое состоит из двух подвижных модулей, прицепленных к грузовику.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Лаборатория помогает работать в эпидемических и эпизоотических очагах, расположенных в труднодоступных районах. В местах, где нет стационарной лабораторной сети: в полевых условиях, в зонах ЧС санитарно-эпидемиологического характера при разрушенной местной инфраструктуре», – рассказала Лилия Гараева..



Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Начальник отдела государственной регистрации и лицензирования Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала о применении лаборатории на практике. Так, по ее словам, лаборатория в 2022 году использовалась в Зеленодольском и Сабинском районах для ПЦР диагностики населения на коронавирусную инфекцию.

Корреспонденту «Татар-информа» удалось пообщаться с биологом отделения диагностики особо опасных инфекций, который в данный момент работает в мобильной лаборатории.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Сейчас мы исследуем ПЦР тесты на covid-19», – рассказала Екатерина.

После небольшого перерыва сотрудники продолжили работу.