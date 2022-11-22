Лаборатории, выставки, лекции: в Казани проходит «Кутуй-фест»

В Казани в уже седьмой раз проводится «Кутуй-фест», посвященный казанскому русскоязычному поэту-шестидесятнику Рустему Кутую, сыну классика татарской литературы Аделя Кутуя и другу Василия Аксенова. Под эгидой фестиваля уже прошел ряд событий: творческие встречи, поэтические лаборатории, выставки, лекции.

Последняя декада фестиваля посвящена литературно-мемориальным мероприятиям, открывшимся 20 ноября «Стихами в темноте» в формате «свободного микрофона». Каждый участник должен был сначала прочитать стихотворение Рустема Кутуя и лишь потом — произведения собственного сочинения.

Сегодня, 22 ноября, в Доме-музее Аксенова состоится литературно-мемориальный вечер «Бэшки», посвященный памяти казанских поэтов шестидесятников и семидесятников, чьи фамилии начинались на букву «Б»: Николая Беляева, Рустема Бикушева, Лоренца Блинова и Равиля Бухараева. Начало — в 18.30.

На следующей неделе, 29 и 30 ноября, должна пройти VII международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и перспективы развития русскоязычной литературы в контексте национальных литератур». Локация — Институт филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета.

Кроме того, 29 ноября, в главный день фестиваля, пройдет поэтический вечер «Как время катится в Казани золотое...», посвященный творчеству поэтов и писателей республики, и откроется выставка созданных студентами Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова иллюстраций к стихотворениям казанского поэта Бориса Вайнера.

Завершатся «кутуевские» мероприятия в Казани музыкально-поэтической композицией по стихам и прозе Рустема Кутуя. В этом году она будет называться «Исповедь на заре вечерней». Исполнителями станут артисты Казанского поэтического театра «Диалог», дуэт «Проникновение», студенты Казанского государственного института культуры. Мероприятие пройдет в стенах этого вуза.