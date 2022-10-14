Клубничный асфальт и робот для ДПС: Хуснуллин и Минниханов прошли по «Дороге-2022»

Обсуждением путей развития дорожного хозяйства России обернулся обход выставки «Дорога-2022» на «Казань Экспо». О том, как вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ругал качество дорог, а Президент Татарстана Рустам Минниханов вникал в технические детали новой техники, – в обзоре «Татар-информа».

Марат Хуснуллин и Рустам Минниханов приняли участие в осмотре выставки-форума «Дорога-2022» Фото: president.tatarstan.ru

«Мы вкладываем колоссальные деньги, поэтому нужно строить качественно»

В обходе стендов кроме Марата Хуснуллина и Рустама Минниханова приняли участие глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Курской области Роман Сторавойт, председатель правления госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко. Обход выставки гости начали с павильона №3, где были собраны образцы самой современной дорожно-строительной техники и пассажирского автотранспорта.

Гости с большим интересом осмотрели новый трамвайный вагон Т-3К производства Удмуртии, новый электробус большого класса E-Citymax12, производства «ГАЗ» и низкозольный троллейбус «Адмирал» от компании «Транспортные системы».

Дальше гостей пригласили на высокий подиум, с которого можно было осмотреть всю экспозицию сразу. Но Президент Татарстана увлекся беседой с предправления ГК «Автодор» и немного отстал. Этим моментально воспользовались девушки, которые стали поочередно просить Рустама Минниханова сделать селфи. Руководитель республики не смог отказать и двум из них повезло. Но тут вмешалась служба протокола и Президенту РТ пришлось присоединиться к вице-премьеру России на смотровой площадке.

Руководитель республики не смог отказать дамам в селфи Фото: © Алексей Угаров / «Татар-информ»

Возле стенда с передвижными установками по контролю качества дорог Марат Хуснуллин решил стихийно провести совещание.

«Мы в прошлом году много говорили про качество дорог, но нужны системные решения в части контроля. Лаборатории у нас есть, а дороги строим некачественные! Мы сейчас вкладываем колоссальные деньги, поэтому нужно строить качественно. Нужно сделать программу качества для всех заказчиков как федеральных, так и региональных», – сказал Хуснуллин.

«У вас есть отвалы на комбинате “Азовсталь”, мы же их используем?»

Он просил Циденова и Старовойта поделиться опытом, контроля за качеством строительства дорог.

«Мына всех региональных и муниципальных дорогах отказались от ЩМА (щебёночно-мастичный асфальтобетон), переоборудовали лаборатории и подрядчиков, и заказчиков. При строительстве дорог мы полностью используем материалы наших территорий, местные материалы. Фракциями подбираем более плотную смесь. Меньше цена и срок гарантии больше», – рассказал Старовойт.

Роман Старовойт (второй справа) поделился опытом контроля за качеством строительства дорог Фото: © Алексей Угаров / «Татар-информ»

Доклад очень заинтересовал вице-премьера России. «А вот у вас есть отвалы на комбинате “Азовсталь”, мы же их используем?» – неожиданно спросил Хуснуллин, обращаясь к предправления ГК «Автодор».

Вячеслав Петушенко ответил утвердительно. По его словам, шламовые отвалы Мариупольского металлургического комбината сейчас активно используются для строительства дорог в Лисичанске. Рустам Минниханов внимательно прислушивался к диалогу, поскольку восстановление Лисичанска закрепили за Татарстаном.

«Мы туда гранит возить не будем, я вам сразу говорю», – предупредил Хуснуллин, говоря о восстановлении дорог на освобождённых территориях. «Поэтому подготовьте все решения, проектные задания, чтобы использовать местные материалы. Будем там массово ремонтировать дороги», – подчеркнул Хуснулин.

По словам Вячеслава Петушенко, шламовые отвалы мариупольского металлургического комбината сейчас активно используются для строительства дорог в Лисичанске Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Следом вице-премьер и руководители регионов осмотрели дорожную технику производства ЕЛАЗа и подмосковного завода «Тонар». Рустама Минниханова очень привлек шарнирно-сочлененный самосвал Тонар Т-35.

«КАМАЗ тоже занимается разработкой такой техники, а компоненты вы откуда получаете?» – поинтересовался Президент РТ у представителя завода. «Мосты наши, а двигатель пока китайский. В Ярославле делают для нас отечественный двигатель», – ответил он.

«У нас на КАМАЗе тоже будет такая машина», – пообещал Минниханов.

Рустама Минниханова очень привлек шарнирно-сочлененный самосвал Тонар Т-35 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Следующую остановку высокие гости делали у стенда турецкой компании E-Mak, которая локализовала на ЕЛАЗе производство асфальтобетонных заводов. Представитель компании проинформировал, что один из таких заводов уже смонтирован на площадке строительства М12. «Плюс запущен завод “Челенджер”, которой дробит камни на 5–6 фракций нужного размера. Беспыльное производство, попробовали на М12 на седьмом этапе», - доложил представитель завода.

«Мы хотели показать асфальт, который можно укладывать в дождь»

Подходя к стенду холдинговой компании «Ак Барс» Марат Хуснуллин не удержался и крепко обнял двумя руками ее директора Ивана Егорова. Они тесно работали вместе во времена, когда Хуснуллин занимал должность главы Минстроя РТ.

Основной доклад на стенде сделал руководитель судоходной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. «Перерабатывающая мощность завода 10 тыс. тонн. В первую очередь раньше мы изготавливали мосты, а сейчас корабли и речные суда. Мы полностью цинкуем металлоконструкции, прорабатываем возможности изготовления отбойных элементов дорог. В рамках направления мостостроения и металлоконструкций есть потенциал», - доложил он.

Основной доклад на стенде «Ак Барс» сделал Ренат Мистахов (справа) Фото: president.tatarstan.ru

Хуснуллин напомнил, что для строительства обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны необходимо построить 22 надземных пешеходных перехода, на эти цели заложено 2 млрд рублей.

«Мы работаем, обход построим», – заверил Мистахов.

Следующей компаний к которой подошли гости, стала «АБЗ-1». Здесь гостям показали асфальтовые смеси разных цветов и запахов, в том числе с ароматами клубники и тропических фруктов. Но главная фишка компании оказалась не в этом.

«Самое интересное, что мы хотели показать, – это асфальт, который можно укладывать в дождь. Он водоотверждаемый. То есть при помощи воды схватывается буквально в течение 20 минут и становится монолитом. Это японская разработка, но мы сделали свою новацию для ямочного ремонта. Эта смесь в 5 раз дешевле», – доложил представитель компании.

Гостям показали асфальтовые смеси разных цветов и запахов, в том числе с ароматами клубники и тропических фруктов Фото: president.tatarstan.ru

Возле стенда УГИБДД РТ гостей встретил отряд юных инспекторов движения, которые позабавили руководителей стихами про безопасное движение. Впрочем, самое интересное располагалось рядом со стендом. Вице-премьеру и главам регионов представили два автомобиля, один из которых способен самостоятельно принимать уроки вождения у курсантов автошкол, а второй – выявлять нарушителей дорожного движения. Оба автомобиля разработаны с участием представителей университета «Иннополис».

«Экзаменационный автомобиль содержит сенсоры для автоматической фиксации ошибок. Исключается человеческий фактор приема экзамена как теоретического, так и практического. Там даже инспектор не может повлиять на результаты», – доложили гостям.

Рассказывая о патрульном автомобиле будущего, гостям рассказали, что он оснащён роботизированным комплексом для контроля и анализа дорожной ситуации. Машина имеет видеокамеры и радары для измерения скорости транспортных средств. «Инспектор не работает вручную, за него все делает комплекс. Также машина может фиксировать нарушение правил парковки по обеим сторонам дороги. В рамках национального проекта на следующий год будем закупать такие транспортные средства», – пояснили руководителям.

Патрульный автомобиль будущего оснащён роботизированным комплексом для контроля и анализа дорожной ситуации Фото: president.tatarstan.ru

Рядом со стендом в качестве наблюдателей стояли одетые в штатское руководитель МВД по РТ Артем Хохорин и заместитель начальника ГУОБДД МВД России Ленар Габдурахманов.

Выставка-форум «Дорога» – это крупнейшая в России отраслевая дискуссионная площадка, которая объединила авторитетных международных экспертов и ключевых представителей дорожно-транспортного комплекса. Она традиционно собирает на одной площадке представителей Минтранса РФ, Росавтодора, ГИБДД МВД России, органов исполнительной власти субъектов РФ.

Фото на анонсе: president.tatarstan.ru