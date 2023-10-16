Лаборатории АО «Транснефть — Прикамье» выполнили более 80 тысяч исследований

Фото: пресс-служба АО «Транснефть — Прикамье»

АО «Транснефть — Прикамье» подвело итоги деятельности испытательных лабораторий (ИЛ) предприятия за девять месяцев текущего года. Всего специалисты выполнили 80 146 исследований качества нефти и нефтепродуктов.

В настоящее время на производственных объектах предприятия функционируют десять лабораторий. Две из них выполняют многоуровневый мониторинг нефтепродуктов, восемь — нефти. С помощью отборов и анализа проб подтверждается качество продукции на соответствие требованиям ГОСТ и технических регламентов. Результаты испытаний поступают в Единую лабораторную информационную систему (ЕЛИС), где данные о качестве нефти и нефтепродуктов обрабатываются автоматически.

Персонал лабораторий АО «Транснефть — Прикамье» имеет необходимую квалификацию и регулярно ее повышает. На вооружении специалистов — десятки инновационных приборов, позволяющих на высоком уровне отслеживать качество нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, отдел качества нефти и нефтепродуктов ежеквартально проводит техническое обучение для специалистов отдела, начальников и инженеров-химиков ИЛ нефти и нефтепродуктов в целях поддержания и закрепления профессиональных компетенций, необходимых для деятельности в сфере контроля качества нефти и нефтепродуктов.

Во всех лабораториях ежегодно организуются и проводятся учебно-тренировочные занятия (УТЗ) для отработки действий персонала при возможных возникновениях нештатных ситуаций. За девять месяцев 2023 года в ИЛ проведены занятия по трем темам.

С начала текущего года четыре ИЛ нефти прошли процедуры оценки состояния измерений. Полученные заключения подтвердили возможности лабораторий, необходимые в заявленной области деятельности.

Инфраструктура и функции ИЛ интегрированы в ЕЛИС, которая была введена в промышленную эксплуатацию на предприятии с 1 января 2021 года. Программа, действующая сегодня во всех филиалах АО «Транснефть — Прикамье», позволяет сокращать время выполнения испытаний, оптимизирует процессы, улучшает контроль.

Непрерывное совершенствование исследовательской инфраструктуры является стратегическим направлением производственной деятельности ПАО «Транснефть» в сфере контроля за качеством нефти и нефтепродуктов. В соответствии с программой строительства, технического перевооружения и реконструкции в январе 2023 года в АО «Транснефть — Прикамье» введена в эксплуатацию испытательная лаборатория нефти на НПС-3 Альметьевского районного нефтепроводного управления в Татарстане. Новый объект строго соответствует требованиям технических регламентов, обеспечивает промышленную, экологическую безопасность и эксплуатационную надежность производственной инфраструктуры.

В одной из испытательных лабораторий нефти предприятия завершено внедрение методики по ГОСТ Р 33342-2015 (метод В) «Нефть. Методы определения органического хлора» для проведения оперативного контроля качества нефти по показателю «Массовая доля хлорорганических соединений», перекачиваемой по магистральным нефтепроводам «Сургут — Полоцк» и «Холмогоры — Клин».