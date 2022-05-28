Лабинский стал игроком основы «Зенита-Казани»

Первым новичком волейбольного «Зенита-Казани» в межсезонье стал 19-летний доигровщик Михаил Лабинский. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Спортсмен перешел в основную команду из фарм-клуба «Академия-Казань». При этом Михаил уже успел сыграть за «Зенит-Казань» 25 матчей, в том числе 12 — в Суперлиге. Он привлекался в основу в сезонах 2020/21 и 2021/22. Теперь волейболист станет полноценным игроком основной команды.

Лабинский выступает в системе «Зенита» с 2018 года. Он провел два года в молодежной команде «Зенит-УОР», а затем перешел в «Академию-Казань», которая играет в Высшей лиге А.

В 2021 году на молодежном чемпионате мира U-19 Михаил был капитаном сборной России, занявшей 4-е место.

Ранее казанскую команду покинули польский легионер Бартош Беднож и ветеран, олимпийский чемпион 2012 года Юрий Бережко.