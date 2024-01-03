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Политика 3 января 2024 08:57

La Repubblica: Шольцу грозит досрочный уход с поста канцлера ФРГ

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Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу грозит отставка из-за утраты доверия. Об этом, ссылаясь на источники, заявляет газета La Repubblica.

По слухам, на мнение относительно будущего Шольца в этой должности повлияли дело Wirecard и отношения с членом совета директоров компании Яном Марсалеком.

Скандал произошел еще в 2020 году, когда действующий канцлер занимал должность главы Минфина Германии. Тогда Шольц и его министерство выступили в защиту компании Wirecard, которая обвинялась в мошенничестве на 1,9 млрд евро.

#Олаф Шольц #отставка
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