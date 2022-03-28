La Primavera заменит первоапрельский капустник на концерт европейских премьер в Казани

Традиция проведения музыкального капустника к 1 апреля камерным оркестром La Primavera в этом году будет прервана. По словам художественного руководителя коллектива Рустема Абязова, разыгрывать на сцене День дурака не хочется, в частности, из-за настроений, складывающихся в связи с обстановкой в современном мире.

Однако в этот день оркестр предложит своим слушателям новую программу — «Неизвестная Европа в барочном звучании».

Программа станет, пояснил Абязов, своего рода ответом на случаи отторжения русского культурного наследия за рубежом.

«Ко всему можно относиться цивилизованно, в том числе в искусстве. В ответ на их меры и санкции мы играем европейскую музыку», — заявил Абязов.

В программу концерта войдут сочинения XVII–XVIII веков ряда европейских композиторов, среди которых — Чарльз Эйвисон (Англия), Юхан Хельмик Руман (Швеция), Кристофер Граупер (Германия), Генрих Игнац Франц Фон Бибер (Австрия) и другие.

Все сочинения прозвучат в Казани впервые. Билеты на концерт доступны в том числе по «Пушкинской карте».

Рустем Абязов подчеркнул, что администрация оркестра не будет повышать цены на билеты — как минимум до конца сезона.