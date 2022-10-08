La Primavera сведет в баттле классическую и неоклассическую музыку

Одним из приближающихся больших проектов Казанского камерного оркестра La Primavera является VIII «Абязов-фестиваль». Традиционно худрук и главный дирижер оркестра Рустем Абязов в рамках этой программы дает волю своей фантазии, комбинируя академическое звучание струнного оркестра с театром, хореографией и даже песочной анимацией, аккумулируя вокруг своей деятельности ведущих исполнителей со всего мира.

На этот раз в декабре оркестр даст публике возможность оценить разницу и сходство классической и неоклассической музыки, сведя их в баттле.

«Как это всегда бывает, совершенно случайно я познакомился с интересным московским композитором Антоном Висковым, который работает в неоклассическом стиле. К примеру, им написана кантата Stabet Mater, ария Ave Maria, цикл „Времена года”… Всё это натолкнуло меня на мысль — а что если сравнить их с написанными гораздо ранее произведениями?» — рассказал о своей концепции Абязов.

Именно Антон Висков станет композитором-резидентом проекта этого года. Но за неоклассику в фестивальные дни будет отвечать не только музыка Вискова, но и произведения Шнитке, Брейнера и Вавилова. Слушателям предстоит сравнить, чьи «Времена года» им ближе — Вивальди или Вискова, а еще прослушать целых четыре версии арии Ave Maria.

Фишкой же проекта станет приглашение ведущего хорового коллектива России — Московского синодального хора.