Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
La Primavera, «Хитобои» и роботы-трансформеры: в Менделеевске отметят День химика
В Мендлеевске 24 мая отметят главный отраслевой праздник — День химика. Событие на сегодняшнем деловом понедельнике анонсировал глава района Радмир Беляев.
По словам руководителя, в этом году торжества приурочены к 35-летию химического комплекса «Аммоний». Старт мероприятию даст камерный оркестр La Primavera на площадке комплекса.
На площади перед ДК Гассара выступят кавер-группа «Хитобои», Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, дуэт «Пара».
Для детей подготовили научное шоу, а встречать их на площадке будут роботы-трансформеры.
«День химика всегда очень большое событие для всех жителей моногорода, исторический связанного с химической промышленностью. Прошу организовать все мероприятия на высоком уровне», — поручил глава района.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»