La Primavera, «Хитобои» и роботы-трансформеры: в Менделеевске отметят День химика

В Мендлеевске 24 мая отметят главный отраслевой праздник — День химика. Событие на сегодняшнем деловом понедельнике анонсировал глава района Радмир Беляев.

По словам руководителя, в этом году торжества приурочены к 35-летию химического комплекса «Аммоний». Старт мероприятию даст камерный оркестр La Primavera на площадке комплекса.

На площади перед ДК Гассара выступят кавер-группа «Хитобои», Гузель Уразова и Ильдар Хакимов, дуэт «Пара».

Для детей подготовили научное шоу, а встречать их на площадке будут роботы-трансформеры.

«День химика всегда очень большое событие для всех жителей моногорода, исторический связанного с химической промышленностью. Прошу организовать все мероприятия на высоком уровне», — поручил глава района.