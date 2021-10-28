La Primavera продолжает давать концерты, пока его существование находится под вопросом

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Новый проект камерного оркестра La Primavera Pianooptimum продолжает свой ход. В этот раз вместе с казанским коллективом под управлением художественного руководителя и главного дирижера Рустема Абязова выступил российский пианист Никита Мндоянц — победитель Международного конкурса пианистов в Кливленде и финалист конкурса имени Клайберна.

В программе концерта прозвучали увертюра к опере «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта и Концерт для фортепиано с оркестром № 4 Людвига ван Бетховена — одно из самых светлых и пронзительных сочинений титана венского классицизма.

«Это мой первый опыт выступления с оркестром La Primavera, и нужно сказать, мне было приятно с ним сотрудничать — коллектив чуткий, с ним легко работать», — поделился пианист.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Партитура симфонического произведения для камерного оркестра была прислана болгарским пианистом Тодором Петровым. По его словам, оркестровка для струнного состава была сделана самим Бетховеным, так как премьера сочинения должна была быть исполнена в неком салоне, где не было возможности посадить симфонический оркестр. Правда, тогда сочинение не возымело успех, в отличие от сегодняшнего исполнения: публика долго аплодировала музыкантам после финальных аккордов.

Второе отделение перенесло слушателей из венского классицизма в «современные реалии»: прозвучала программная сюита From My Bookshelf для фортепиано с оркестром современного композитора Алексея Шора. Девятичастное сочинение — музыкальное «видение» композитора известных книг. Слушатели то переносились в мир сокровенных желаний Золушки, то пускались в приключенческое путешествие вместе с Томом Сойером, то погружались в печальную повесть Ромео и Джульетты.

«В современном мире произведения Шора стали достаточно часто исполнять, в том числе, и в России. От многих современных авторов он отличается музыкальным языком. Шор склонен к мелодизму, тональной музыке, и на фоне достаточно сложной для восприятия современной музыки, он этим выгодно выделяется. Все-таки в наше время многим слушателям и даже самим музыкантам этого не хватает. Думаю, его творчество можно отнести к неоклассицизму, основанному на романтизме, а где-то прослеживается и некоторая песенность», — считает Мндоянц.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Несмотря на жизнеутверждающие мотивы, звучавшие со сцены весь вечер, настрой оркестра назвать таким же не приходится. По словам Рустема Абязова, коллектив находится в плачевном состоянии. Уход из коллектива одного-двух музыкантов и ввод новых исполнителей уже осложняет работу коллектива, а постоянное обновление оркестра приводит к потере качества исполнения и ведет к настоящей катастрофе.

Все дело в том, что оркестр La Primavera не может обеспечить конкурентную заработную плату в сравнении с Госоркестром РТ или оркестром Татарского театра оперы и балета. Отсюда и возникает текучка кадров. Одной из самых больших потерь для оркестра стал уход концертмейстера Джамиля Шарифуллина.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Обращение на имя Президента РТ Рустама Минниханова было последней надеждой уберечь оркестр, ведь почти 10 лет назад именно так удалось спасти профессиональный коллектив. Однако в этот раз попытка не увенчалась успехом.

«Мы получили ответ на мои письма из Министерства культуры РТ, где было сказано, что выделить финансовую поддержку для нас не удастся. Признаться, у меня опускаются руки. Если наш оркестр никому не нужен — то к чему мои попытки его реанимировать?» — говорит Абязов.

Какова дальнейшая судьба оркестра — неизвестно. По словам маэстро, La Primavera в любом случае продолжит свое существование, но становиться «автором превращения оркестр в заурядный коллектив» дирижеру бы не хотелось. Сам Рустем Абязов всерьез задумывается об уходе из коллектива и возвращении к педагогической деятельности.

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

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