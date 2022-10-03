La Primavera отпразднует юбилей Рашида Калимуллина

Концертом-посвящением отпразднует 65-летний юбилей композитора, народного артиста России и Татарстана Рашида Калимуллина казанский камерный оркестр La Primavera. В этот вечер будут исполнены симфонии композитора, выстроенные в единую смысловую концепцию.

Первой прозвучит камерная симфония «Мелодия Тукая», которая будет отвечать на концерте за философскую наполненность. Продолжится вечер Четвертой симфонией – одним из самых эмоциональных произведений в репертуаре композитора.

Поставит под сомнение незыблемость бытия Пятая симфония («Сакура»), а завершится вечер колоритным сочинением – Шестой симфонией («Дети неба»). Последняя была навеяна композитору после встречи с представителями редкой народности, проживающей в горах.

«С Рашидом Фагимовичем нас связывает давняя творческая и личная дружба. Именно поэтому мы не могли обойти его юбилей и не посвятить один из концертов нашего сезона его таланту. Наш оркестр переиграл почти все, что написано для камерного оркестра. Теперь же мы взялись за его крупные сочинения», – рассказал худрук и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

Концерт состоится сегодня в Государственном Большом концертном зале имени Сайдашева. Начало – в 18:30.

Рашид Калимуллин — один из ведущих современных композиторов России, лауреат международных конкурсов, народный артист России и Татарстана, сочинения которого с успехом звучат во многих странах Европы, а также в США, Китае, Гонконге и Японии. На сегодняшний день он является председателем Союза композиторов Республики Татарстан и председателем правления Союза композиторов России.