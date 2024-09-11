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«Кызлар, молодцы!»: Мухаметшин поздравил «Динамо-Ак Барс» с третьим Суперкубком
Президент Федерации волейбола РТ, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» с победой в Суперкубке России.
В финале представительницы Татарстана встретились со столичным «Динамо».
«Победа! Суперкубок России — у казанского „Динамо-Ак Барс“. Наши волейболистки, обыграв московское „Динамо“ со счетом 3:0, в третий раз стали обладателем Суперкубка! Поздравляю! Кызлар, молодцы!» — написал Мухаметшин в своем телеграм-канале.
Также он опубликовал видео с ликующими спортсменками и представителями клуба.
Видео: https://t.me/faridmuhametshin/992
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