Происшествия 8 августа 2025 16:40

КЮИ МВД прокомментировал сообщения об отравлении слушателей факультета профподготовки

В Казанском юридическом институте МВД России прокомментировали сообщения об отравлении курсантов факультета профподготовки.

Выяснилось, что с 4 по 6 августа в институте проводились зачеты по физической, служебной и огневой подготовкам среди слушателей факультета профессиональной подготовки. Вечером 6 августа от ряда слушателей поступили жалобы на состояние здоровья.

«Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение были доставлены 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 – проходят лечение», – говорится в официальном заявлении института.

По факту произошедшего назначена служебная проверка. Все обстоятельства выясняются под руководством начальника института генерал-майора полиции Фоата Зиннурова.

Руководство института призвало СМИ и блогеров использовать официальную и проверенную информацию, обращаясь за комментариями в пресс-службы ведомств.

