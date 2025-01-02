«Кыстыбый так всем понравился, что мне предложили открыть кафе татарской кухни»

Несколько месяцев назад парикмахер Юлия Мещанова уехала вслед за мужем во Вьетнам. О плюсах и минусах климата Юго-Восточной Азии, поголовном патриотизме вьетнамцев, их любви к России, культе семьи, экзотической еде и многом другом она рассказала «Интертату».





«Некоторые вьетнамцы носят куртки со встроенным вентилятором внутри»

До этого у Юлии была мечта съездить во Вьетнам, вместе с подругой они даже планировали путешествие в эту страну Юго-Восточной Азии. Но так получилось, что у нее появилась возможность не только побывать во Вьетнаме, но и пожить там.

В начале лета супругу Юлии предложили работу в городе Хайфон. Спустя некоторое время он позвал к себе жену и детей. «Понравится вам – останемся, нет – вернемся», – сказал он. Главной проблемой могла стать адаптация к климату — здесь он не очень благоприятный.

– Первые три месяца страдали от жаркого климата. Страдали в буквальном смысле, без всякого преувеличения. Хотя со стороны кажется, что у моря жить хорошо, на самом деле климат здесь очень влажный, жаркий, наш организм долго не мог привыкнуть – мы все время спали. Во Вьетнаме климат такой, будто ты летом зашел в парник. Или представьте, что вы целый день моетесь в хаммаме.

Вот недавно узнали, какие здесь бывают «холода» – температура воздуха опустилась до плюс 25-27 градусов (смеется). Вода в бассейне во дворе остыла. В эти дни я одна купалась в бассейне, все с удивлением на меня смотрели. Потому что для вьетнамцев наши плюс 21-22 градуса – это уже зима. Они мерзнут и надевают толстовки.

Дома во Вьетнаме не отапливаются. Если холодно, они включают кондиционер. Люди живут в домах с большими панорамными окнами. Сами дома расположены вплотную друг к другу, стены почти соприкасаются. Стены тоже очень тонкие, просто чтобы укрыться от дождя, – рассказывает Юлия.

Но такой климат хорош тем, что позволяет собирать урожай четыре раза в год. Сельское хозяйство во Вьетнаме – ведущая отрасль экономики.

– Земля плодородная, мягкая, пушистая, как вата. Они выращивают кукурузу, рис, тропические ягоды и фрукты, орехи, чай, кофе, разные овощи. Все утопает в цветах и зелени. У многих на балконах можно увидеть маленькие огороды, где выращивают овощи.

Во время работы на полях, на открытом воздухе вьетнамцы носят широкополые шляпы и кофты с длинным рукавом, защищаясь таким образом от солнца. Люди здесь стараются избегать прямых солнечных лучей, потому что загорелое тело считается некрасивым. Поэтому вьетнамцы не любят солнце. Есть даже такие, кто носит дутые куртки со встроенным вентилятором внутри, – говорит наша собеседница.

«Патриотическое воспитание такое же, как было у нас во времена Советского Союза»

По словам Юлии, вьетнамцы – очень трудолюбивый, простой и дружелюбный народ. Порученную им работу выполняют максимально ответственно. Но только то, что им поручили сделать, не более.

– Вьетнамцы предельно патриотичны. Их страна для них – номер один. Везде патриотические лозунги. Патриотическое воспитание примерно такое же, как было у нас во времена Советского Союза. Везде можно увидеть плакаты о достижениях: «Мы начали производить такие-то товары», «Мы победили в таких-то соревнованиях» и так далее. Я вспоминаю, что во времена Союза нам было приятно смотреть новости по телевизору, потому что там говорили о хороших, позитивных вещах. Новости мы смотрели всей семьей, искренне радовались позитиву и чувствовали себя частью большой сильной страны.

Через такие патриотические приемы в голове человека, хочет он того или нет, все равно устанавливается надежда на светлое будущее. Он сам по себе начинает двигаться к этому светлому будущему. Это и с точки зрения психологии так происходит. А когда много негатива, такого как убийства, конфликты, у людей начинается деградация, они начинают видеть окружающее только в темных тонах. Поэтому во Вьетнаме сильно акцентируются на том, что страна успешно развивается, – рассказывает Юлия.

Россиян, по ее словам, вьетнамцы очень любят.

– Они считают наши страны братскими. Эта дружба началась еще во времена Вьетнамской войны. В то время СССР активно помогал Вьетнаму. Нам даже показали мост, построенный советскими инженерами. Для страны, которая расположена на воде, мосты очень актуальны.

Нашего президента уважают, о нем говорят только хорошее. Среди представителей старшего поколения часто встречаются те, кто получал образование в России. Эти годы им запомнились как хорошее время, на русском говорят с ностальгией.

Но владеющих русским или английским языком здесь очень мало. Спасибо Гуглу, с местными жителями общаемся через переводчика на телефоне. Иногда приходится объясняться жестами. Их язык для меня очень сложный. Например, буква «о» может произноситься в шести разных тональностях. Поэтому нам кажется, что они говорят по слогам. Если у человека хороший музыкальный слух, наверное, вьетнамский будет даваться ему легче. К слову, здесь все очень любят петь караоке. А их песни чем-то напоминают наши старинные татарские мелодии, – говорит Юлия.

«На полках магазинов чего только не увидишь – и червей, и лягушек, и змей»

Существует мнение, что вьетнамцы едят тараканов, змей, ящериц, лягушек.

– Действительно, на полках магазинов чего только не увидишь. И черви есть, и лягушки, и змеи. Также охотно покупают половые органы быков, свиней. Есть поверье, что это придает мужской силы. А вот от поедания кошек-собак местные жители почти отошли. Почти в каждом доме две-три маленькие собаки, и их держат как домашних питомцев. Поскольку Вьетнам – бывшая французская колония, здесь очень популярны багеты, круассаны и поедание лягушачьих лапок, – говорит Юлия.

А вот хлеб и торты семья Юли здесь не может есть совсем – они совершенно безвкусные, как вата. Хлеб, который едят в России, во Вьетнаме продается только в русских магазинах и он очень дорогой.

Семья Юлии подружилась с русскоговорящей вьетнамской семьей. Однажды Юлия приготовила для новых друзей кыстыбый.

– Всем очень понравилось, мне даже предложили открыть кафе татарской кухни. Здесь очень много семейных кафе, и люди больше питаются в кафе, чем дома. Для такой большой семьи, как наша, поесть в кафе выйдет дешевле, чем покупать продукты и готовить еду самим, но мы уже привыкли к домашней пище. Мне тоже много времени приходится проводить на кухне, готовить суп с лапшой, блины, кыстыбый, которые наши дети очень любят. Ни в одном магазине не нашла скалку, тесто раскатываю бутылкой.

Здесь нет соленой рыбы. Скумбрию солю сама. Квас для окрошки покупаем в русском магазине, вместо колбасы используем копченую куриную грудку. Здесь и мясо другое и стоит очень дорого. Килограмм курицы или говядины стоит около 1000-1500 рублей. Кур выращивают без всяких ГМО, они желтые, жирные и готовятся долго, рассказывает собеседница «Интертата».

«Мы пришли к мнению, что в России лучшая образовательная система»

Семья Юлии проживает в том же промышленном городе Хайфон. Квартиру им выделил работодатель мужа. По словам Юли, арендовать жилье тоже не проблема, цены приемлемые: однокомнатную квартиру можно снять за 30-35 тысяч, в богатых районах – примерно за 65 тысяч рублей. Можно найти варианты и дешевле. Квартиры, как и у нас, ищут через риелторов.

Супруг Юлии работает инженером, а сама она занимается домом и детьми. В семье два ребенка-школьника.

– Наши дети учатся онлайн в гимназии Новосибирска. Здесь мы сразу пошли искать школу для наших детей, посетили международные школы. Хотя обучение в них ведется на русском языке, я обратила внимание, что несколько важных предметов отсутствует. Посоветовались с мужем и пришли к мнению, что образовательная система в России – лучшая. Когда путешествовали по России, нам очень понравилось, как выстроена система образования в Сибири. В свое время из этого региона вышли очень сильные научные деятели.

Наши дети учатся полдня, я тоже по возможности стараюсь им помогать. Учеба в средних школах здесь платная. А высшее образование во Вьетнаме студенты получают за четыре года.

О медицинской помощи рассказать не могу, потому что она еще не пригодилась. Обращались только к стоматологу, было недорого. Качество пока наблюдаем. Хотелось бы, чтобы проблемы со здоровьем обошли нас стороной, – делится Юлия.

«В каждом доме – алтари с фотографиями умерших родителей и других родственников»

Юлия и ее семья ежедневно знакомятся с удивительно интересными менталитетом, культурой, религиозными верованиями этой страны. По ее словам, чтобы полностью понять философию и верования стран Юго-Восточной Азии, надо в них родиться.

– Вьетнам, как и Россия, многонациональная страна, поэтому здесь существуют разные культуры, традиции, исповедуются разные религии. Самая популярная – буддизм. Здесь поклоняются Будде и другим божествам, их статуи можно встретить везде. Но есть и более древние верования, и поклонение предкам, – рассказывает Юлия.

Вьетнамцы с глубоким уважением относятся к людям старшего поколения, в том числе ушедшим из этого мира. В каждом доме — алтари с фотографиями умерших родителей и других родственников. За мужчин молятся отдельно, за женщин – отдельно. Они считают, что близкие, ушедшие в вечный мир, нам всегда помогают. Каждые два месяца все родственники собираются и читают молитвы у алтаря, едят.

На кладбище устанавливают камень и рядом с ним – прах человека. У могилы сажают целые сады. На кладбище выращивают овощи, их продают и употребляют в пищу сами. Считается, что умершие родственники помогают получать с этой земли хороший урожай. В самых влажных местах кладбища сажают рис.

Религиозные верования здесь очень сильные, и в основном они направлены на укрепление отношений в семье. Католических храмов тоже немало. Хотя некоторая часть населения исповедует ислам, мечетей в городе, где мы живем, я не встречала.

Религиозное воспитание благотворно влияет на общество – здесь нет сплетников, осуждения человека за внешний вид или поступки. Люди могут выйти на улицу в бигудях и в пижаме, в вечернем платье или спортивном костюме, и никто не посмотрит на другого с удивлением, – отмечает Юлия.

«Есть и богатые, и бедные, но неравенство не бросается в глаза»

– Вьетнам нельзя назвать ни богатой, ни бедной страной, – говорит наша собеседница. – Здесь можно спать прямо на улице – дороги, покрытые камнем, очень теплые. Это у нас, чтобы перезимовать, надо искать теплое место. Например, человек, оставшийся на улице, по нашим меркам считается нищим. А в странах Азии такие люди не являются нуждающимися. Да, в районах, где они живут, много мусора, грязи. Но поскольку зимы нет, за завтрашний день они не переживают. Под ногами у них мягкая зеленая трава, на деревьях растут кокосы, помело, лимоны, разные фрукты. Им не надо переживать, чем прокормиться завтра. И до моря два шага – в нем любая рыба, какую только пожелаешь.

В последние годы во Вьетнаме активно развивается производство. Стало больше докторов экономических наук, экономика идет вперед – об этом в новостях рассказывают постоянно. Из натурального дерева изготавливают очень качественную мебель, украшения. Также развито изготовление керамической посуды, есть даже целые «керамические деревни», где живут мастера керамики.

Как и в других странах, во Вьетнаме есть и богатые, и бедные. Но это неравенство не особо бросается в глаза. Например, все ездят на мопедах, «Лексусы» остаются стоять во дворах. Движение сильное, поэтому на мопеде удобнее.

«Самое красивое звездное небо – у тебя на родной земле»

За несколько месяцев пребывания в стране семья Юлии уже успела побывать во многих красивых местах Вьетнама, полюбоваться ландшафтами и горами.

– Мы живем на севере Вьетнама. Здесь особенная красота. Каждые выходные стараемся куда-нибудь съездить – побывали в городах Сапа, Ниньбин, Ханой, на острове Кат Ба, поднимались на гору Йен Ту и на самую высокую вершину Индокитая Фаншипан. Познакомились с местными жителями. Ездили на турбазу ловить рыбу. Живя здесь, получаешь хорошую возможность познакомиться с азиатской культурой.

Отношение молодежи к старшему поколению удивительное. Старшие тоже, желая показать хороший пример молодым, занимаются спортом, заводят собственный бизнес и, несмотря на возраст, торгуют чем-нибудь, помогают присматривать за маленькими внуками. Дают советы молодежи. У нас ведь тоже раньше было широко распространено обращаться к аксакалу – старейшине деревни, абыстай – жене муллы, образованной женщине. Если возникали проблемы в семье, за советом обращались к мудрецам. К сожалению, эти ценности у нас утрачиваются.

Один вьетнамец сказал мне: «Победить американцев нам помогла вера в наш род и семью». Хотя Америка была развитой державой, а Вьетнам – ослабевшей от колониального режима аграрной страной, семейные ценности действительно помогли им победить.

Где бы человек ни был, его единство с семьей – важный фактор. Вообще в последнее время приоритетом в жизни становятся семейные ценности. Когда живешь вдали от родного края, именно мать считается хранителем семейного очага, доносящим до детей семейные ценности. Мы тоже с детьми тоскуем здесь по зимним холодам, запаху трав, собранных с горных склонов Башкортостана, нашему звездному небу, шашлыкам у костра, вкусному бэлишу и чак-чаку нашей бабушки в Татарстане. Хочу сказать: даже если ты живешь в райском уголке, самое красивое звездное небо – у тебя на родной земле, – на такой грустной ноте завершила свой рассказ собеседница «Интертата».

Фото и видео из личного архива Юлии Мещановой

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского