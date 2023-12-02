Кыш Бабай устроил парад и праздник для детей на выставке-форуме «Россия» в Москве

Татарский Дед Мороз — Кыш Бабай торжественно проехал по выставке-форуму «Россия». В окружении целого строя Снегурочек, отбивающих ритм на барабанах, он проехал по улице и передал гостям события привет из Казани.

Необычный парад привлек внимание не только детей, но и взрослых. Для юных посетителей выставки помощники Кыш Бабая провели викторину и наградили победителей, а сам волшебник выслушал новогодние стихотворения и наградил выступавших сладкими подарками.

Завершением праздника стал большой хоровод.

Выступление прошло в рамках фестиваля Дедов Морозов, который будет проводиться каждые выходные до 24 декабря.

Напомним, сегодняшний день выставки посвящен Республике Татарстан, которая представлена на пяти локациях. Экспозиции рассказывают о значимых достижениях республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Гостей Дня Татарстана приветствовали Раис республики Рустам Минниханов, зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Кроме того, гости мероприятия стали свидетелями настоящей татарской свадьбы, которую сыграли молодожены из Татарстана, специально приехавшие для этого на форум.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.