Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста из-за задержания музыканта Рузахунова

Кыргызстан направил Казахстану ноту протеста из-за задержания известного музыканта Викрама Рузахунова, которого казахстанское телевидение назвало террористом. Об этом сообщает РИА Новости.

Около здания посольства Казахстана в Бишкеке собрались несколько десятков человек, чтобы потребовать освобождения соотечественника. К ним приехал руководитель Госкомитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев. По его словам, казахстанская сторона пока не направляла никаких официальных сообщений о задержании киргизских граждан.

«Но гостелеканалы [Казахстана] это показывают. Нас тоже задевает то, что сразу стали показывать нашего гражданина, тем более гражданина, который является добропорядочным, музыкантом, общественником, что он якобы является террористом. Поэтому мы им отправили и ноту, и информацию, и всё другое, что он не является террористом», — отметил глава Госкомитета нацбезопасности.

Кроме того, Ташиев отдельно еще раз подчеркнул, что Рузахунов не является террористом. По его мнению, музыкант мог просто оказаться «не в то время не в том месте». В то же время он предположил, что задержавшие гражданина Кыргызстана «или ошиблись, или хотели выслужиться».

Ранее казахстанский телеканал «Хабар 24» показал интервью мужчины со следами избиения на лице. Он представился гражданином Кыргызстана и заявил, что прилетел в Казахстан для участия в митинге. Ему якобы пообещали 200 долларов за участие в протестах. Однако основатель Парка высоких технологий Киргизии Азис Абакиров узнал в задержанном джазового музыканта Викрама Розахунова, который уехал в соседнюю страну 2 января для проведения выступлений.