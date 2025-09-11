КХЛ выплатит более 2 млрд рублей клубам лиги по итогам сезона 2024/25

Фото: hclokomotiv.ru

Совет директоров КХЛ утвердил выплату клубам лиги по итогам сезона 2024/25. Она составит в сумме более 2 млрд рублей и окажется рекордной за все время.

Базой формирования выплат являются доходы от продажи телевизионных и беттинг-прав и целевое финансирование.

Наибольшую сумму по итогам сезона 2024/25 от КХЛ получит ярославский «Локомотив», ставший обладателем Кубка Гагарина (более 185 миллионов рублей).

Отметим, что начиная с сезона КХЛ 2023/2024 распределение средств производится следующим образом: 30 % от общей суммы распределяется пропорционально между клубами согласно оценке за спортивные достижения, — 70 % — согласно рейтингу клубов по девяти показателям (спортивные достижения (20 %); стоимость спортивного результата (20 %); финансирование (10 %); своевременная оплата трудов хоккеистов (5 %); посещаемость и заполняемость арен (10 %); сервис для зрителей (5 %); ТВ-индекс (10 %); доходы от реализации лицензионной и билетной программы, питания (10 %); работа со СМИ (10 %)).