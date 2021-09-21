КХЛ выплатит «Ак Барсу» 12,8 миллиона рублей

На старте нового сезона финансовый департамент КХЛ распределил между клубами прибыль, полученную в результате реализации телевизионных и коммерческих прав. Данные опубликованы на портале Sports.ru.

В общей сложности по итогам прошлого сезона КХЛ выплатит клубам 505 млн рублей. В эту сумму входят доходы от телетрансляций и по спортивному принципу.

Из этой суммы казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» получат по 4,1 млн рублей по спортивному принципу. Больше доходы оказались только у финалистов Кубка Гагарина — «Авангарда» и ЦСКА.

А вот суммы доходов от телевизионных трансляций у всех клубов разные. Максимум — у финского «Йокерита» — 43,9 млн рублей, затем идут «Динамо» (Рига), СКА, «Авангард» и ЦСКА. Шестая позиция у «Ак Барса», который по этой статье заработал 8,7 млн. У «Нефтехимика» — 3,1 млн.

Таким образом, казанский клуб по итогам прошлого сезона должен получить от лиги 12,8 млн рублей, нижнекамский — 7,2 млн.

В очередных матчах регулярного сезона КХЛ 24 сентября «Ак Барс» примет дома «Адмирал» (Владивосток), «Нефтехимик» — «Спартак» (Москва). После девяти матчей в активе казанцев 9 очков, четвертое место, у нижнекамцев 8 очков после восьми матчей — шестое место.