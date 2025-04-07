КХЛ сообщила об изменении пола и потолка зарплат на следующие три сезона

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Совет директоров КХЛ утвердил изменения в систему пола и потолка зарплат в лиге. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В следующем сезоне, 2025/2026, пол зарплат будет повышен на 25 миллионов и будет составлять 475 миллионов рублей. В сезоне 2026/2027 повысится потолок зарплат на 50 миллионов и составит 950 миллионов рублей. Также в сезоне 2026/2027 снова повысится пол зарплат, в этот раз на 50 миллионов и составит 525 миллионов рублей. Сезон 2027/2028: повышение потолка зарплат на 50 млн — до 1 млрд рублей, повышение пола на 75 млн — до 600 млн рублей.

Также изменения коснутся системы премиальных выплат, не включаемых в потолок зарплат. Так, за выход во вторую стадию плей-офф можно выплатить игрокам суммарно до 50 миллионов рублей. За выход в полуфинал –дополнительно 75 миллионов, суммарно до 125 миллионов. За выход в финал – дополнительно до 150 миллионов рублей, суммарно до 275 миллионов. В размере вознаграждений за победу в чемпионате клубы не ограничены.

Система командных премий по стадиям плей-офф дает возможность дополнительно стимулировать игроков за более высокие спортивные результаты. Эти премии не включаются в потолок заработных плат при выполнении двух условий:

· получателями премии должны быть не менее 60 % игроков основного состава, принимавших участие во второй части чемпионата;· разница в размере максимальной и минимальной премии игрокам также ограничивается и не может отличаться более, чем в четыре раза, сообщает источник.

Напомним, сегодня и завтра, 7 и 8 апреля, состоятся заключительные матчи первого раунда плей-офф КХЛ. Сегодня сыграют «Ак Барс» с «Автомобилистом» в 17:00 по мск. Завтра состоится матч между «Салаватом Юлаевым» и «Сибирью», который начнется в 17:00 по мск.