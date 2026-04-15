КХЛ разъяснила оба отмененных гола минского «Динамо» в четвертом матче с «Ак Барсом»

Департамент судейства КХЛ официально разъяснил причины отмены двух голов минского «Динамо» в четвёртом матче серии против «Ак Барса». Встреча завершилась со счётом 2:3, а серия — 0-4 в пользу казанцев.**

Обе шайбы, автором которых значился нападающий Виталий Пинчук, были отменены после видеопросмотров в течение трёх минут игрового времени.

Первый эпизод (36-я минута).** Судья видеоповторов самостоятельно инициировал проверку. В результате было установлено, что шайба попала в ворота после удара ногой. Согласно правилам, такой гол не засчитывается.

Второй эпизод (39-я минута).** Запрос на просмотр подал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Видеоповтор подтвердил, что перед взятием ворот игрок «Динамо» находился в положении «вне игры».