КХЛ продала свое название букмекерской конторе

Дирекция Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявила о титульном партнерстве с одной из российских букмекерских контор. Согласно договору название компании будет фигурировать в названии чемпионата.

Логотип и символика букмекерской конторы будут интегрированы в официальный логотип КХЛ. Также отмечается, что официальный букмекер КХЛ станет еще и титульным партнёром Недели Звезд Хоккея, которая пройдёт в Челябинске.

«Рады объявить о заключении соглашения о титульном партнёрстве всего чемпионата КХЛ. Это зарекомендовавшая себя практика всего международного спорта, которая позволяет повышать уровень предлагаемого сервиса зрителям как на трибунах, так и в онлайне», - приводит слова вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова пресс-служба лиги.