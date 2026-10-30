КХЛ назвала решение CAS победой российского хоккея

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Континентальная хоккейная лига отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который допустил российские хоккейные сборные к международным турнирам.

В КХЛ назвали это важным шагом для возвращения российского хоккея на мировую арену.

«КХЛ рада решению Спортивного арбитражного суда о допуске российских хоккейных сборных до международных соревнований. Поздравляем Федерацию хоккея России, Министерство спорта Российской Федерации с победой в важном деле по возвращению российского хоккея на международную арену. Это важное решение, которое добавит мотивации всем нашим хоккеистам и тренерам и позволит мировому хоккею вернуться в обычное рабочее русло», – сообщает КХЛ.

В КХЛ также отметили, что участие молодежной сборной в чемпионате мира станет хорошим подарком для болельщиков к 80-летию российского хоккея.

«Лига будет рада, если молодые игроки, которые ярко проявляют себя в КХЛ, смогут впервые за шесть лет принять участие в молодежном чемпионате мира, стартующем 26 декабря. 22 декабря наш хоккей отметит 80-летие, в день хоккея пройдут заключительные матчи Кубка Первых. Участие молодежной сборной в чемпионате мира станет хорошим подарком для наших болельщиков», – сказано в сообщении.