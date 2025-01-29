КХЛ пригрозила клубам более жесткими мерами к хоккеистам, нанесшим травмы сопернику

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

КХЛ распространила среди клубов лиги заявление, в котором пообещала более жесткие меры к хоккеистам, которые наносят травмы своим оппонентам на льду. Об этом сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги «Чемпионату».

«Лига направила в клубы официальное письмо, в котором обратила внимание на участившиеся травмы игроков в эпизодах, не связанных с отбором шайбы и честным соперничеством. Департамент судейства КХЛ проинформировал клубы о том, что к игрокам, допустившим такие нарушения, могут быть применены более жёсткие дисциплинарные санкции», — заявили в пресс-службе лиги.

Напомним, накануне, форвард «Локомотива» Максим Шалунов был дисквалифицирован на два матча за нанесение травмы Артему Ильенко. Защитник «Ак Барса» Алексей Марченко отделался денежным штрафом за удар локтем в голову Джошуа Ливо, который проходит обследование на сотрясение мозга.