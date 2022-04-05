news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
5 апреля 2022  14:49
Дамир Садриев

КХЛ презентовала состав участников сезона 2022/23, опубликовав старый логотип «Ак Барса»

news_top_970_100

Континентальная хоккейная лиги опубликовала в социальных сетях пост с представлением количественного состава участников сезона 2022/23, разместив на месте логотипа «Ак Барса» старую эмблему клуба.

Фото: © khl.ru

Напомним, перед стартом плей-офф Кубка Гагарина казанский клуб впервые за 27 лет презентовал новую эмблему и фирменный стиль, разработанные дизайн-студией Quberten. 

Новый логотип представляет из себя изображение белого барса в клубных цветах на щите в виде традиционного элемента тюркского дизайна – тюльпана. 

Фото: © ak-bars.ru

Стоит отметить, что четвертьфинальную серию Востока против «Авангарда» (2:4) барсы отыграли со старым логотипом, а уже следующий сезон начнут с новым.

#ХК Ак барс #кхл #хоккей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное