КХЛ презентовала состав участников сезона 2022/23, опубликовав старый логотип «Ак Барса»

Континентальная хоккейная лиги опубликовала в социальных сетях пост с представлением количественного состава участников сезона 2022/23, разместив на месте логотипа «Ак Барса» старую эмблему клуба.

Фото: © khl.ru

Напомним, перед стартом плей-офф Кубка Гагарина казанский клуб впервые за 27 лет презентовал новую эмблему и фирменный стиль, разработанные дизайн-студией Quberten.

Новый логотип представляет из себя изображение белого барса в клубных цветах на щите в виде традиционного элемента тюркского дизайна – тюльпана.

Фото: © ak-bars.ru

Стоит отметить, что четвертьфинальную серию Востока против «Авангарда» (2:4) барсы отыграли со старым логотипом, а уже следующий сезон начнут с новым.