КХЛ представила обновленный логотип лиги

Фото: КХЛ

Континентальная хоккейная лига презентовала обновленную айдентику и фирменный стиль. Как сообщает пресс-служба, логотип сохранил узнаваемые черты, но приобрел более современный и выразительный вид. Также разработаны новые цветовые версии и фирменный паттерн для использования в цифровой среде, социальных сетях, телетрансляциях, мобильных интерфейсах и на сувенирной продукции.

Фото: пресс-служба КХЛ

Напомним, что 17 августа КХЛ запустила обновленный дизайн официального сайта, а в графике следующего сезона часть сбора статистики будет обеспечиваться с использованием искусственного интеллекта. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.