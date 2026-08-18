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На главную ТИ-Спорт 18 августа 2026 16:59

КХЛ представила обновленный логотип лиги

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КХЛ представила обновленный логотип лиги
Фото: КХЛ

Континентальная хоккейная лига презентовала обновленную айдентику и фирменный стиль. Как сообщает пресс-служба, логотип сохранил узнаваемые черты, но приобрел более современный и выразительный вид. Также разработаны новые цветовые версии и фирменный паттерн для использования в цифровой среде, социальных сетях, телетрансляциях, мобильных интерфейсах и на сувенирной продукции.

Фото: пресс-служба КХЛ

Напомним, что 17 августа КХЛ запустила обновленный дизайн официального сайта, а в графике следующего сезона часть сбора статистики будет обеспечиваться с использованием искусственного интеллекта. Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.

#кхл
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