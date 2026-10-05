КХЛ представила логотип и фирменный стиль Недели звезд хоккея 2027 в Минске

Фото: khl.ru

Континентальная хоккейная лига презентовала логотип и айдентику Фонбет Недели звезд хоккея 2027, которая пройдёт с 5 по 7 февраля в Минске на «Минск-Арене». Центральным образом нового стиля стал василёк — символ белорусской природы и культуры.

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов объяснил выбор символа: «Минск — город с богатой культурой и огромной любовью к хоккею. Василёк — это скромность, верность традициям, трудолюбие и гостеприимство белорусов, которые в 2027 году примут у себя лучших игроков и тренеров КХЛ».

В дизайне логотипа лепестки цветка напоминают ледяные кристаллы, а в центре завуалирована буква «М», отсылающая к Минску. Круглая форма символизирует шайбу и центральный круг хоккейной площадки. Палитра включает пять цветов: синий и голубой передают оттенки василька и ассоциации со льдом, тёмно-синий служит фоном, салатовый добавляет природный акцент, белый выделяет ключевые элементы.

Фирменный паттерн построен на геометрии василька и буквы «М» — чередование элементов напоминает белорусский вышивной орнамент. Айдентика будет использоваться на цифровых носителях, в оформлении арены, полиграфии и сувенирной продукции. Специальная серия атрибутики поступит в продажу онлайн и на «Минск-Арене» в дни звёздного уикенда.

Напомним, что Минск примет Неделю звезд во второй раз в истории — впервые Матч звёзд КХЛ прошёл здесь в 2010 году при открытии «Минск-Арены».