КХЛ представила форму на Матч звезд — 2027: василек и белорусская вышивка

Фото: КХЛ

Пресс-служба КХЛ показала игровые джерси команд на Матч звезд КХЛ — 2027, который состоится 6–7 февраля в Минске.

В основе дизайна — василек как символ Беларуси, эмблема звездного уикенда и мотивы белорусской вышивки.

В едином визуальном стиле выполнен весь комплект экипировки: шлем, перчатки, шорты и гамаши.

В цветовой палитре формы — салатовый, голубой, белый и ярко-синий; эти же цвета представлены в логотипе Матча звезд КХЛ.

В КХЛ пояснили, что графические элементы формы отсылают к месту проведения звездного уикенда.

«Графические элементы формы – отсылка к месту проведения звёздного уикенда. По своему принципу построения они напоминают традиционную белорусскую вышивку, но интерпретированы в современном спортивном ключе. Это одна из главных черт дизайна: народные мотивы представлены без буквального цитирования орнаментов», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.