КХЛ пересмотрит формат сезона в случае допуска российских сборных на международные соревнования

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что КХЛ готова изменить формат сезона при возвращении сборной России на международные соревнования.

«Все наши соглашения с КХЛ содержат оговорку на случай возвращения сборных России на большие турниры. Как только мы возвращаемся, мы пересматриваем договорённости», — приводит слова Курбатова ТАСС.

Из-за отстранения россиян КХЛ увеличила количество матчей в регулярном чемпионате и перенесла плей-офф на месяц вперёд. Детали возможных изменений пока не раскрываются.