КХЛ пересмотрит формат сезона в случае допуска российских сборных на международные соревнования
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов заявил, что КХЛ готова изменить формат сезона при возвращении сборной России на международные соревнования.
«Все наши соглашения с КХЛ содержат оговорку на случай возвращения сборных России на большие турниры. Как только мы возвращаемся, мы пересматриваем договорённости», — приводит слова Курбатова ТАСС.
Из-за отстранения россиян КХЛ увеличила количество матчей в регулярном чемпионате и перенесла плей-офф на месяц вперёд. Детали возможных изменений пока не раскрываются.