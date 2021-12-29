КХЛ перенесла Матч всех звезд в Челябинске из-за угрозы коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с официальным заявлением о переносе Матча всех звезд на 2023 год. Шоу должно было пройти с 8 по 16 января в Челябинске.

По сообщению пресс-службы лиги, такое решения принято в связи с тем, что в составы команд звёздной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, а также ухудшением эпидемиологической ситуации в мире с коронавирусом.

Из-за этого уже было отменен ряд крупных международных турниров и матчей иностранных лиг. «Сложная общая логистическая схема мероприятия, которая предполагает прибытие игроков из разных городов и стран, может поставить её проведение под угрозу. В таком случае пострадает практически каждая команда, которой предстоит выступить в Пекине», - объясняет дирекция лиги.

Ситуацию уже прокомментировал президент КХЛ Алексей Морозов, заявив что это было тяжелым решением. «К главному шоу сезона уже несколько месяцев готовились не только КХЛ, МХЛ, ЖХЛ, но и регион, город, партнёры. В подготовке и организации были задействованы несколько тысяч человек, готовился большой праздник, которым и является звёздная неделя: атмосфера радости, встреча игроков и болельщиков. К сожалению, нестабильная ситуация с пандемией в мире продолжает накладывать свой отпечаток на хоккейную жизнь во всех странах, отменяются турниры, переносятся матчи. Чтобы гарантировать сохранность здоровья игроков и болельщиков в текущих условиях, нам пришлось бы отменить большую часть запланированных развлекательных активностей и ввести для игроков жёсткий "пузырь" после прилёта, что противоречит духу мероприятия», — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

По его словам, здоровье игроков и болельщиков, а также полноценное выступление сборных на Олимпиаде-2022 – приоритет Лиги. Именно поэтому КХЛ пришла к такому решению.