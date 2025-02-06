КХЛ отреагировала на слова Разина в адрес судей

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В Континентальной хоккейной лиге отреагировали на слова главного тренера «Металлурга» Андрея Разина в адрес судей КХЛ.

«Лига не комментирует личные суждения и высказывания. Что касается неудовлетворённости теми или иными действиями судей, тренеры и руководители команд имеют предусмотренные регламентом КХЛ возможности подавать запросы на спорные эпизоды в СЭК», – передает слова пресс-службы лиги «Чемпионат».

Напомним, ранее Андрей Разин обратился к судьям КХЛ, которых до этого в шутку предложил заменить искусственным интеллектом.

В данный момент «Металлург» идет на пятом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче магнитогорцы встретятся с «Трактором». Матч состоится 12 февраля в 17:00 по мск.