КХЛ отменила два матча «Торпедо» из-за новой вспышки коронавируса

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене двух матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Торпедо» из-за вспышки коронавируса в нижегородском клубе.

По сообщению пресс-службы КХЛ, у 11-ти хоккеистов и двух представителей «Торпедо» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.

Принято решение не проводить матчи «Торпедо» — «Барыс» и «Торпедо» — «Куньлунь Ред Стар», запланированные на 11 и 13 января.

Решение о возможности провести эти матчи в более поздний срок будет принято дополнительно, сообщает пресс-служба КХЛ.