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На главную ТИ-Спорт 1 февраля 2025 13:04

КХЛ оштрафовала СКА за поведение болельщиков в матча со «Спартаком»

Пресс-служба КХЛ заявила, что наложит денежный штраф на питерский СКА за поведение болельщиков.

Во время матча со «Спартаком» «болельщики питерской команды, находящиеся в гостевом секторе, допускали оскорбительные скандирования с использованием нецензурных слов и высказываний в адрес команды соперника».

Также пресс-служа Континентальной лиги заявила, что проводит разбирательство в отношении поведения болельщиков «Спартака» во время той же игры.

Напомним, ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг отмечал, что поведение болельщиков «Спартака» его возмущает во всех играх.

«Когда весь стадион скандирует матом всю игру, а никто в это не вмешивается… Это не первый раз, здесь это постоянно! Не только на матчах КХЛ – на всех матчах этой команды так происходит!» – говорил Ротенберг после гостевого матча в октябре.

#кхл #ХК СКА #хк спартак
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