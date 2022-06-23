КХЛ опубликовала календарь нового сезона

15-й сезон КХЛ стартует 1 сентября 2022 года матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина столичным ЦСКА и финалистом прошлого сезона магнитогорским «Металлургом» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля 2023 года, а розыгрыш Кубка Гагарина пройдет с 1 марта по 29 апреля 2023 года.

В регулярном чемпионате запланирована лишь одна пауза на игры сборных с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед ней в Челябинске 10 и 11 декабря состоится ФОНБЕТ Матч Звезд КХЛ 2022. Планируется, что в «регулярке» команды проведут по 68 матчей. Это решение должно быть утверждено Правлением КХЛ.

Ранее Правление утвердило состав конференций и дивизионов на ближайший сезон. Единственное изменение коснулось китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», который будет переведен из Восточной в Западную конференцию, где займет место в дивизионе Тарасова.