КХЛ опубликовала календарь на сезон 2025/26

Фото: hclokomotiv.ru

Пресс-служба КХЛ на своем официальном сайте опубликовала календарь на сезон 2025/26.

Сезон стартует в пятницу, 5 сентября. Это будет матч за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом плей-офф КХЛ минувшего сезона «Трактором». Регулярный чемпионат будет длиться до 20 марта 2026 года. Он включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей.

Клубы сыграют в 68 встречах. С момента старта первенства до первой паузы команды сыграют 94 игровых дня подряд, а среднее количество матчей в день станет минимальным за всю историю – 4,11.

До первой паузы на Кубок Первого канала клубы сыграют 94 дня подряд. Пауза продлится с 8 по 15 декабря, новогодний перерыв составит три дня – с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звезд хоккея – с 6 по 9 февраля 2026 года. Впервые в истории чемпионат КХЛ не будет остановлен на время проведения Олимпийских игр.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года. Первый раунд – в рамках своих конференций, а со второго –перекрестный.

Напомним, в минувшем сезоне Кубок Гагарина взял «Локомотив». Он финишировал на первом месте в таблице Западной конференции. В первом раунде «железнодорожники» обыграли «Торпедо» (4-0), во втором – «Авангард» (4-3), а в полуфинале – «Салават Юлаев» (4-1). В решающей стадии ярославцы победили «Трактор» (4-1).