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На главную ТИ-Спорт 5 августа 2025 18:41

КХЛ опубликовала график начала домашних матчей всех команд

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КХЛ опубликовала график начала домашних матчей всех команд
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига назвала время для всех клубов, в которое те будут начинать домашние матчи в предстоящем сезоне.

Так, казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» будут начинать игры на своем льду в будние дни в 19:00, а в выходные – в 17:00.

Уфимский «Салават Юлаев» будет стартовать в 19:00 (в 17:00 по мск) в будние дни и в 16:30 (14:30 по мск) – в выходные.

Так выглядит полный график:

Фото: khl.ru

Напомним, сезон 2024/2025 начнется 5 сентября матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина, «Локомотивом», и финалистом, «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории – 182.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года.

#кхл #ХК Ак барс #хк салават юлаев #ХК Нефтехимик
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