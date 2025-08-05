КХЛ опубликовала график начала домашних матчей всех команд

Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига назвала время для всех клубов, в которое те будут начинать домашние матчи в предстоящем сезоне.

Так, казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» будут начинать игры на своем льду в будние дни в 19:00, а в выходные – в 17:00.

Уфимский «Салават Юлаев» будет стартовать в 19:00 (в 17:00 по мск) в будние дни и в 16:30 (14:30 по мск) – в выходные.

Так выглядит полный график:

Фото: khl.ru

Напомним, сезон 2024/2025 начнется 5 сентября матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина, «Локомотивом», и финалистом, «Трактором». Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года и включит в себя 182 игровых дня и 748 матчей. Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет вторым по величине в истории – 182.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года.