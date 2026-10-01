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На главную ТИ-Спорт 1 октября 2026 13:42

КХЛ определила лучших игроков первого месяца сезона

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КХЛ определила лучших игроков первого месяца сезона
Фото: hcnh.ru

Комиссия КХЛ назвала лучших игроков сентября. Сразу три хоккеиста получили награды впервые в карьере.

Голкипер Семен Вязовой («Салават Юлаев») — 6 побед в 8 матчах, коэффициент 1,52, 95% отраженных бросков, три «сухаря».

Защитник: Джейк Масси («Барыс») — 8 очков (3+5) в 10 матчах, полезность «+7».

Нападающий: Андрей Белозеров («Нефтехимик») — 13 очков (4+9) в 11 матчах, полезность «+4».

Новичок: Егор Соловьев («Шанхайские Драконы») — 7 очков (2+5) в 8 матчах, полезность «+3».

В сентябре в КХЛ прошло 108 матчей с участием 603 игроков. Средняя результативность — 5,05 шайбы за игру.

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