КХЛ объяснила отмену гола «Ак Барса» в ворота «Трактора» в начале третьего матча

Видеоповтор на первой минуте встречи зафиксировал положение «вне игры» перед взятием ворот.

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги опубликовал официальное разъяснение по эпизоду с отменённой шайбой в стартовом периоде третьего матча четвертьфинальной серии между «Ак Барсом» и «Трактором».

На 1-й минуте встречи после взятия ворот, автором которого стал нападающий казанцев Илья Сафонов, главный тренер челябинской команды воспользовался правом на запрос. Тренерский штаб «Трактора» указал на возможное положение «вне игры» в предшествовавшей голу атаке.

Видеопросмотр, проведённый судейской бригадой, подтвердил доводы гостей. Согласно официальному заключению, перед взятием ворот игроком «Ак Барса» было зафиксировано положение «вне игры». В результате шайба была отменена, на табло остался счёт, установленный ранее.

Таким образом, казанская команда не смогла открыть счёт в самом начале встречи. Матч продолжился с нулевым результатом.

Напомним, что после двух игр счёт в серии до четырёх побед составляет 1–1. Третий матч проходит в Казани.