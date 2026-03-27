КХЛ объяснила отмену гола «Ак Барса» в ворота «Трактора» в начале третьего матча
Видеоповтор на первой минуте встречи зафиксировал положение «вне игры» перед взятием ворот.
Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги опубликовал официальное разъяснение по эпизоду с отменённой шайбой в стартовом периоде третьего матча четвертьфинальной серии между «Ак Барсом» и «Трактором».
На 1-й минуте встречи после взятия ворот, автором которого стал нападающий казанцев Илья Сафонов, главный тренер челябинской команды воспользовался правом на запрос. Тренерский штаб «Трактора» указал на возможное положение «вне игры» в предшествовавшей голу атаке.
Видеопросмотр, проведённый судейской бригадой, подтвердил доводы гостей. Согласно официальному заключению, перед взятием ворот игроком «Ак Барса» было зафиксировано положение «вне игры». В результате шайба была отменена, на табло остался счёт, установленный ранее.
Таким образом, казанская команда не смогла открыть счёт в самом начале встречи. Матч продолжился с нулевым результатом.
Напомним, что после двух игр счёт в серии до четырёх побед составляет 1–1. Третий матч проходит в Казани.