КХЛ объяснила отмененный гол «Трактора» в ворота «Ак Барса»

Департамент судейства КХЛ объяснил, почему не был засчитан гол «Трактора» в первом матче серии с «Ак Барсом».

Инцидент произошел на 11-й минуте встречи. Сначала арбитры после видеопросмотра засчитали взятие ворот, которое оформил Михаил Горюнов-Рольгизер: было установлено, что шайба была заброшена клюшкой, а не частью тела.

“На 11-й минуте матча после отмененного взятия ворот, произведенного игроком команды «Трактор» Михаилом Горюновым-Рольгизером, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на направление шайбы в ворота частью тела. Взятие ворот было засчитано, так как шайба была заброшена клюшкой.

После этого главный тренер команды «Ак Барс» взял запрос на блокировку вратаря. В результате видеопросмотра определено – атакующий игрок помешал вратарю защищать ворота, гола нет”, – говорится в официальном заявлении пресс-службы Континентальной хоккейной лиги.