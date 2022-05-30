КХЛ может сменить вещателя: лиге предложили рекордный контракт на 5 млрд рублей

Российский стриминговый сервис Okko планирует получить право транслировать матчи Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, онлайн-платформа Okko Спорт предлагает КХЛ телеконтракт на 5 лет на сумму более 1 миллиарда рублей в год. Стоит отметить, что по существующему контракту клубы лиги получают в два раза меньше, чем смогли бы зарабатывать при потенциальном предложении от Okko.

Напомним, что в минувшем сезоне КХЛ достигла соглашения с североамериканским вещателем ESPN+, который показал в США более 100 матчей. Первой игрой стало противостояние ЦСКА и «Ак Барса», в которой казанский клуб победил со счетом 2:1.

Стоит отметить, что ранее сообщалось о том, что Okko также может стать основным вещателем Кубка РПЛ.