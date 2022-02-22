КХЛ и Почта России стали партнерами

Дирекция КХЛ объявила о заключении соглашения о партнерстве с Почтой России, рассчитанного до конца текущего сезона.

По сообщению пресс-службы лиги, Почта России получила статус поставщика чемпионата. Логотипы спонсора будут использоваться на официальных медиа ресурсах КХЛ, а также промо и информационных материалах.

Также отмечается, что Почта России вручит сертификаты на поддержку детско-юношеских школ российским клубам КХЛ.

«Континентальная хоккейная лига рада приветствовать в команде наших партнеров Почту России, одну из крупнейших цифровых и инновационных компаний страны. Приятно осознавать, что нашим партнерам интересно участвовать в проектах, которые напрямую направлены на аудиторию. Помощь хоккейным школам со стороны Почты России станет одним из интересных решений сотрудничества», - приводит слова вице-президента КХЛ Сергея Доброхвалова пресс-служба лиги.