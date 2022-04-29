КХЛ дисквалифицировала форварда «Магнитки» Карри на решающий матч против ЦСКА

Форвард «Металлурга» Джош Карри дисквалифицирован на решающий матч финальной серии Кубка Гагарина против московского ЦСКА. Встреча пройдет в Магнитогорске завтра в 15:00 по московскому времени.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча ЦСКА – "Металлург". На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего "Металлурга" Джоша Карри по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — сообщает пресс-служба КХЛ.

Накануне ЦСКА обыграл (2:1) «Магнитку» в Москве и сравнял счет в серии (3-3). Напомним, что «Металлург» вел в серии со счетом 3-1. При этом самый первый матч серии армейцы в Магнитогорске выиграли.

Если «Металлург» завтра одержит победу, то завоюет третий Кубок Гагарина в истории клуба и сравняется по числу главных трофеев КХЛ с казанским «Ак Барсом».