news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
29 марта 2026 21:42

КХЛ дисквалифицировала Байрона Фрэза и оштрафовала Павла Порядина

Читайте нас в
Телеграм
Фото: spartak.ru

Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) Континентальной хоккейной лиги вынес вердикт по итогам резонансных эпизодов в матче между московским «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Решения затронули ключевых нападающих обеих команд, применив к ним санкции согласно дисциплинарному регламенту КХЛ.

Изучив видеоматериалы встречи, комитет квалифицировал действия форвард «железнодорожников» Байрона Фрэза как «неправильную атаку соперника» (п. 1.7.2 Регламента). В результате нападающий ярославцев не только подвергнут денежному штрафу, но и пропустит следующую игру своей команды из-за обязательной дисквалификации на один матч. Потеря ведущего центрфорварда может стать серьезным испытанием для тренерского штаба «Локомотива» в ближайшем туре.

Под санкции СДК попал и представитель «красно-белых» Павел Порядин. Один из лидеров атаки «Спартака» был признан виновным в нарушении правил по пункту 1.13.1 (удар клюшкой). В отличие от своего коллеги из Ярославля, Порядин избежал дисквалификации и сможет помочь своей команде в следующем матче, однако на него наложен денежный штраф, размер которого определяется внутренними нормами лиги.

#плей-офф КХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

