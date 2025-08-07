КХЛ: «Ак Барс» подписал контракт с Михаилом Бердиным

Фото: hawk.ru

Голкипер Михаил Бердин обозначен как игрок казанского «Ак Барса» на официальном портале Континентальной хоккейной лиги. Судя по профилю хоккеиста, односторонний контракт рассчитан на один год – до окончания сезона 2025/2026 .

Ранее Бердин выступал в КХЛ за питерский СКА, ХК «Сочи» и омский «Авангард».

В прошлом сезоне Бердин провёл в составе омской команды 11 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 92,9% бросков. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Михаил провёл 94 встречи, в которых одержал 33 победы с 91,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,00.

Фото: официальный портал КХЛ / khl.ru

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».