КВЗ: Заказов на вертолет Ми-8, в том числе из-за рубежа, не убавляется

Интерес к многоцелевому вертолету Ми-8 со стороны зарубежных стран не снижается, несмотря на текущую обстановку. Об этом со ссылкой на замгендиректора Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» ГК «Ростех» Аделя Шагимарданова сообщает ТАСС.

По его данным, число выпущенных и переданных машин уже превысило 14 тысяч. Их приобретают на пяти континентах.

«Экспортный потенциал в настоящее время так же высок, как и в предыдущее десятилетие. Заказов, в том числе экспортных, не убавляется», — подчеркнул собеседник агентства.

По словам Шагимарданова, преимущества вертолета заключаются в простой эксплуатации, возможности держать его без ангара и совершать полеты при температурах от −50 до +50 градусов. Помимо этого, машина адаптирована к эксплуатации в горной местности — два газотурбинных двигателя ТВ3-117ВМ, которыми она оснащена, могут запускаться на высоте от 4 до 6 километров. «И в связи с этим он пользуется спросом от наших иностранных заказчиков», — уточнил спикер.

Напомним, что недавно два вертолета Ми-8МТВ-1 были переданы компании «Авиация Колымы» в лизинг. До места использования машины добирались своим ходом и преодолели 6 тысяч километров до Магадана. Они были построены на Казанском вертолетном заводе в рамках контракта холдинга «Вертолетов России» госкорпорации «Ростех» с Государственной транспортной лизинговой компанией.