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КВЗ сообщил о наборе 400 рабочих в связи с расширением производства
Казанский вертолетный завод готов принять дополнительно на работу более 400 основных производственных рабочих. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора КВЗ Адель Шагимарданов.
«Предприятие обеспечено твердыми заказами. Мы приглашаем в наш коллектив высококвалифицированных рабочих, молодых сотрудников для обучения и инженеров. В связи с подготовкой к запуску новых производственных мощностей сегодня нам требуются более 400 основных производственных рабочих. Это сборщики-клепальщики, жестянщики, слесаря, операторы-наладчики, токари-фрезеровщики», – пояснил он.
По данным Шагимарданова, средняя заработная плата у основных производственных рабочих на предприятии составляет более 100 тыс. рублей, но есть возможность зарабатывать и больше. Для тех, кто устраивается на завод без опыта, реализуется программа обучения и переобучения персонала.
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