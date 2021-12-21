КВЗ передал «Авиалесоохране» два вертолета для борьбы с лесными пожарами

Казанский вертолетный завод передал два вертолета Ми-8МТВ-1 «Авиалесоохране» для борьбы с лесными пожарами на базе центра «Север» в Красноярском крае. Еще четыре машины будут переданы ФБУ во втором квартале следующего года, говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России».

Как рассказал глава Минприроды России Александр Козлов, участвовавший в церемонии передачи, машины будут бороться с огнем в труднодоступных уголках страны, к примеру в Иркутской области, Якутии, Бурятии, Забайкалье и Красноярском крае.

Он выразил надежду, что оставшиеся вертолеты также будут переданы в срок, ведь «для борьбы с огнем каждая машина на счету».