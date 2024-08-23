Квоты на ввоз в Россию семян из недружественных стран выбраны менее чем на 50%

Квоты на ввоз в Россию семян ряда сельхозкультур из недружественных стран выбраны менее чем на 50%. Об этом сообщил директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов на первом Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле – 2024» в Казани.

«Мы в этом году видим, что наши селекционеры нашли внутренние резервы. Они нашли какие-то дополнительные внутренние инструменты и сумели продвинуть свою продукцию на рынок даже несмотря на квоты. Это очень хорошо, что по многим позициям квоты выбрали менее чем на 50%. То есть у нас есть запас, есть наработки, которые сегодня рынком востребованы. И мы надеемся, что эта работа будет продолжена в будущем», – сказал докладчик.

Ранее Россия ввела ограничения до конца 2024 года на ввоз некоторых видов семян из недружественных стран. В частности, установлена квота на импорт семян картофеля, подсолнечника, кукурузы, рапса, сахарной свеклы, ячменя, пшеницы, ржи, соевых бобов. Их общий объем – 33,1 тыс. тонн.