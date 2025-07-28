Квоту на инвалидов предложили заменить на контракты с инклюзивными предприятиями

Включить инклюзивные предприятия в инфраструктуру и субконтракцию крупных предприятий – с такой инициативой выступил зампред Общероссийской общественной организации инвалидов «Российское общество социально трудовой адаптации и реабилитации» Лемар Сеитхалилов на круглом столе «Роль гражданского сообщества в поддержке ветеранов и содействие их социальной адаптации».

«Не помощь ветерану, а производственное партнерство. Не социальная выплата, а экономическая интеграция», – так Сеитхалилов описал новый подход к поддержке участников специальной военной операции с инвалидностью.

Сегодня, отметил спикер, в стране существует три пути трудоустройства для инвалида. Помимо предпринимательства (или самозанятости), это также инклюзивные предприятия и, согласно постановлению Правительства РФ №709, работодатели, чья среднесписочная численность сотрудников превышает 35 человек. Для последних действует квота и минимальный размер оплаты труда – 22,4 тыс. рублей, напомнил Сеитхалилов.

В свою очередь, у предприятия существует всего два способа удовлетворить эту квоту: за счет сторонней организации или за счет найма сотрудников-инвалидов. Но, по мнению Сеитхалилова, такой механизм не создают устойчивых рабочих мест.

Предложенный Сеитхалиловым подход, как он сам отметил, опирается на опыт советских предприятий. «Российское общество социально трудовой адаптации и реабилитации» (РОСТАР) занимается созданием рабочих мест для инвалидов – инклюзивные предприятия. Как любому предприятию, для него важно обеспечить стабильный сбыт и заказ.

«Стабильный заказ можно обеспечить только за счет привлечения крупного заказчика, который, допустим, разместит на одном из наших предприятий производство товара, который он и так закупает», – объяснил корреспонденту «Татар-информа» Сеитхалилов.

В качестве примера Сеитхалилов рассказал о Липецком производителе очистителей воздуха, который безвозмездно разместил инклюзивное предприятие по производству фильтров на своем производстве, чтобы не заказывать эти же фильтры у стороннего поставщика.

Суть инициативы – в создании инвестиционного контракта между инклюзивным предприятием и «крупным заказчиком» с государственным участием. Этот контракт, по замыслу «Общества трудовой адаптации», должен быть принят в качестве формы выполнения квоты.

Бюджет предприятий подразумевает затраты, связанные с исполнением обязательств по квотированию, напоминает зампред РОСТАРа. В случае успешного лоббирования данной инициативы инклюзивные предприятия смогут претендовать на эти средства.

На сегодняшний день в стране насчитывается около 300 инклюзивных предприятий. По словам Сеитхалилова, у них, как правило, устаревшая материально-техническая база, а их заказы – это: упаковка бахил, изготовление скоросшивателей или черенков лопат, в лучшем случае – изготовление архивных коробов.

Низкая маржинальность таких «производств» не дает возможность обеспечить достойный заработок сотрудникам-инвалидам. Обеспечение стабильного заказа от крупных предприятий с государственным участием позволит инклюзивным производствам выплачивать рыночную заработную плату.

«Бизнес не воспринимает инклюзивные предприятия даже как дешевую рабочую силу», – сетовал Сеитхалилов.

Также на сегодняшний день не существует координирующего центра между заказчиком и инклюзивными предприятиями. Таким координатором может стать Рабочая группа при Министерстве промышленности и торговли, предложил зампред РОСТАРа.

Круглый стол «Роль гражданского сообщества в поддержке ветеранов и содействие их социальной адаптации» прошел в рамках чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции, являющихся инвалидами.