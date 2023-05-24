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Квота на хадж для российских мусульман в этом году может увеличиться на 2 тысячи мест
В этом году число мест на посещение хаджа для мусульман России может увеличиться еще на 2 тысячи мест, заявил первый заместитель председателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, сенатор Ильяс Умаханов.
«У нас установились теплые отношения с руководством Министерства Хаджа КСА (Королевства Саудовская Аравия – прим.ред). Мы с нетерпением ожидаем визита в нашу страну в этом году министра Тауфика бен Фаузана ар-Рабиа, рассчитывем при его поддержке получить дополнительную квоту на 2000 мест в этом году», — цитирует его пресс-служба ДУМ РФ.
Отмечается, что заявка на увеличение квоты для российских паломников уже подана.
Напомним, квота Татарстана на отправку в хадж в этом году составляет 1800 паломников, а общая квота России достигла допандемийного уровня в 25 тыс. паломников.
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